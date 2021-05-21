У Києві на вихідних обмежать рух автотранспорту: список вулиць

У центральній частині Києва 22 і 23 травня обмежать рух транспорту. На вихідних відбудеться захід"Спринт триатлон Кубок Києва 2021".

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

З 5:00 22 травня до 22:00 23 травня також буде перекрита Поштова площа (Причал 6-10).

З 18:00 21 травня до 22:00 23 травня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі.

В рамках заходу відбудеться Чемпіонат України з триатлону, в якому професійні спортсмени зможуть позмагатися і пройти кваліфікації на міжнародні змагання.

Нагадаємо, в Києві на вулиці Льва Толстого частково перекриють рух транспорту. Обмеження діятимуть з 16 травня по 27 червня.

Крім того, з 10 квітня по 30 Червня на ділянці кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух у зв'язку з проведенням капітального ремонту.

Додамо, що 30 травня у центрі Києва буде перекрито рух автотранспорту через проведення благодійного спортивного "Пробігу під каштанами".