В Киеве на выходных будет ограничено движение на Северном мосту

Фото: Северный мост (twitter.com/informator)

Движение транспорта будет ограничено с 09:00 до 20:00

В Киеве на выходных, 19 и 20 января 2019 года, будет ограничено движение на Северном мосту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, движение будет ограничено с девяти часов утра до 20 часов вечера в связи с ремонтом перильного ограждения. Движение будет частично ограничено в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, ранее сообщалось, что "Киевпастранс" будет проводить совместные рейды в общественном транспорте с Национальной полицией. Соответствующее решение было принято после того, как между пассажиром и контролером на маршруте троллейбуса №27 произошел конфликт 15 января на остановке "Завод "Промсвязь".

Как писало РБК-Украина, завтра, 19 января 2019 года, в Украине ожидается небольшой снег и гололедица. Ночью температура воздуха может опуститься до -14 градусов мороза. Кроме того, завтра в Украине ожидается ветер 5-10 м/с.