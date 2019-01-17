"Киевпастранс" будет проводить совместные рейды с полицией в транспорте

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Такое решение приняли после драки между контролером и пассажиром

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" возобновляет совместные рейды в общественном транспорте с Национальной полицией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Киевпастранса" в Facebook.

Как отмечается, соответствующее решение было принято после того, как между пассажиром и контролером произошел конфликт 15 января. Инцидент произошел на остановке "Завод "Промсвязь" на маршруте троллейбуса №27.

Когда пара контроллеров зашли в троллейбус и начали проверку проездных документов, один из пассажиров не смог подтвердить оплату своего проезда. После этого он начал продвигаться к выходу на конечной, отказываясь оплатить штраф. Один из контролеров перегородил нарушителю выход, а когда тот пытался выскочить – не пустил нарушителя. Тогда нарушитель ударил в лицо кондуктора-мужчину и, ухватившись руками за перила, начал бить ногами в спину.

Женщина-водитель вышла из троллейбуса, предворительно закрыв дверь транспорта, чтобы заблокировать движение нарушителю, и вызвала наряд полиции.

"КП "Киевпастранс" было принято решение о возобновлении совместных рейдов с Национальной полицией Украины. Такие меры не только защитят наших пассажиров и сотрудников от агрессивных нарушителей, но и станут щитом справедливости в разрешении конфликтных ситуаций", - говорится в сообщении.

Как писал Styler, пассажиры маршрутного автобуса в Мелитополе решили наказать двух школьников за то, что они не уступили место и не позволили им выйти на нужной остановке.