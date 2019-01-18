У Києві на вихідних буде обмежено рух на Північному мосту

Фото: Північний міст (twitter.com/informator)

Рух транспорту буде обмежено з 09:00 до 20:00

У Києві на вихідних, 19 та 20 січня 2019 року, буде обмежено рух на Північному мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, рух буде обмежено з дев'ятої години ранку до 20 години вечера у зв’язку із ремонтом перильного огородження. Рух буде частково обмежено в першій смузі руху у напрямку житлового масиву Троєщина.

Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Київпастранс" проводитиме спільні рейди у громадському транспорті з Національною поліцією. Відповідне рішення було прийняте після того, як між пасажиром та контролером на маршруті тролейбуса №27 стався конфлікт 15 січня на зупинці "Завод "Промзв'язок".

Як писало РБК-Україна, завтра, 19 січня 2019 року, в Україні очікується невеликий сніг та ожеледиця. Вночі температура повітря може опуститися до -14 градусів морозу. Крім того, завтра в Україні очікується вітер 5-10 м/с.