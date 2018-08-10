В Киеве на выходных будет ограничено движение транспорта на Северном мосту

Движение транспорта будет ограничено с 22:00 11 августа до 06:00 12 августа

В Киеве на выходных, 11-12 августа 2018 года, будет ограничено движение на Северном мосту. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, движение транспорта будет ограничено с 22:00 11 августа до 06:00 12 августа из-за ремонта асфальтобетонного покрытия. Так, на мосту через р. Десенка частично ограничат движение транспорта в направлении жилого массива Троещина в первой полосе движения.

Напомним, ранее ограничение движения на Северном мосту вводилось 4 августа. Отметим, в связи с началом реконструкции Шулявского путепровода, часть развязки возле станции метро "Шулявская" перекроют для проезда. В частности, по информации главного инженера Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Александра Здольника, с 18 августа ограничат движение на заездах рядом с путепроводом. Сейчас сам мост уже начали разбирать, но пока что трафик на нем не будут останавливать.

Кроме того, сообщалось, что из-за реконструкции Шулявского путепровода в Киеве будет изменено движение транспорта.