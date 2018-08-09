Ремонт Шулявского путепровода: 18 августа перекроют часть дорожной развязки

Движение развязкой возле станции метро "Шулявская" перекроют через 9 дней

В связи с началом реконструкции Шулявского путепровода, часть развязки возле станции метро "Шулявская" уже за 9 дней перекроют для проезда. Об этом сообщил главный инженер Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Александр Здольник в эфире телеканала "Київ".

По его словам, 18 августа ограничат движение на заездах рядом с путепроводом. Сам мост уже начали разбирать, но пока что трафик на нем не будут останавливать.

"Мы перекрываем съезды с улицы Гетьмана на проспект Победы и перекрываем съезды с проспекта Победы на улицу Александра Довженко с целью обеспечения возможности перекладки инженерных сетей в этом узле", - рассказал Здольник.

Также добавил, что полностью закрыть движение по эстакаде могут в сентябре. По плану реконструкция транспортного узла продлится почти полтора года.

"Однако специалисты постараются справиться на несколько месяцев быстрее", - сказал Здольник.

Напомним, как сообщало в апреле 2018 года Министерство внутренних дел, реконструкция Шулявского путепровода начали 1 мая 2018 года. В связи с этим схема движения изменена.