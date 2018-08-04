Движение транспорта по Северному мосту будет частично ограничено

Ограничения вводятся в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия

В субботу, 4 августа, в связи выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Северном мосту через р. Днепр будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе. Об этом сообщается на официальном портале Киевской городской администрации.

Ограничения движения будет проводиться таким образом:

с 10:00 до 13:00 в направлении станции метро "Почайная";

с 13:00 до 18:00 в направлении жилого массива Троещина.

Также добавляется, что 5 августа с 10:00 до 18:00 на Северном мосту через р. Десенка будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе в направлении жилого массива Троещина.

"Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ",- говорится в сообщении.

Напомним, по мосту Патона до 30 августа будет ограничено движение в связи с ремонтом монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста.