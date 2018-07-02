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Интервью

Процедура тендера на реконструкцию Шулявского моста проведена в рамках законодательства, - КГГА

НовостиОбщество    02.07.2018 - 17:50
Фото: Дмитрий Давтян (пресс-служба)
Фото: Дмитрий Давтян (пресс-служба)

По словам Давтяна, о начале процедуры закупки было объявлено во многих СМИ, поэтому процедура торгов была максимально публичной

Процедура закупки "открытые торги" по предмету закупки "Реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах г. Киева. (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Строительные работы и текущий ремонт) (генподрядные работы)" проведена в рамках действующего законодательства. Об этом сообщил заместитель председателя КМДА Дмитрий Давтян, сообщает пресс-служба.

"Заказчиком работ "Реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах г. Киева" было определено Коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева". Предприятие провело процедуру тендера на выполнение указанных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере закупок, – отметил Дмитрий Давтян. – О начале процедуры закупки было объявлено во многих средствах массовой информации, поэтому процедура торгов была максимально публичной. В общем свои тендерные предложения подали четыре участника. По результатам заседания тендерного комитета КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" предложения двух участников были отклонены из-за нарушения требований законодательства в сфере закупок".

По его словам, оба участники, предложения которых были отклонены, обращались с жалобами к Постоянно действующей административной коллегии Антимонопольного комитета Украины по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок. Однако по результатам рассмотрения жалоб было принято решение отказать в их удовлетворении.

Кроме того, правомерность отклонения предложений отдельно подтверждена выводами специалистов Государственной аудиторской службы Украины.

"Отмечу, что, к сожалению, много сегодня спекуляций по вопросу реконструкции Шулявского моста. И направлены они в основном на то, чтобы затянуть начало работ. Все действия городской власти, подчеркиваю, осуществляются в законодательном поле", – отметил Дмитрий Давтян.

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Теги публикации: КГГА, реконструкция, Шулявский путепровод  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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