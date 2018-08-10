У Києві на вихідних буде обмежено рух транспорту на Північному мосту

Рух транспорту буде обмежено із 22:00 11 серпня до 06:00 12 серпня

У Києві на вихідних, 11-12 серпня 2018 року, буде обмежено рух на Північному мосту. Про це йдеться у повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, рух транспорту буде обмежено із 22:00 11 серпня до 06:00 12 серпня через ремонт асфальтобетонного покриття. Тож, на мосту через р. Десенка частково обмежать рух транспорту у напрямку житлового масиву Троєщина у першій смузі руху.

Нагадаємо, раніше обмеження руху на Північному мосту вводилося 4 серпня. Зазначимо, у зв’язку із початком реконструкції Шулявського шляхопроводу, частину розв'язки біля станції метро "Шулявська" перекриють для проїзду. Зокрема, за інформацією головного інженера Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд Олександра Здольника, з 18 серпня обмежать рух на заїздах поруч із шляхопроводом. Наразі сам міст вже почали розбирати, але поки що трафік на ньому не зупинятимуть.

Крім того, повідомлялося, що через реконструкцію Шулявського шляхопроводу у Києві буде змінено рух транспорту.