В Киеве на выходных ограничат движение по Крещатику

В Киеве в период с 13 по 16 сентября в связи с проведение Дня благодарности ограничат движение транспорта по Крещатику. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра организации дорожного движения в Facebook.

Как сообщается, ограничение движения транспорта будет действовать от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской. Ограничения будут действовать с 20:00 пятницы, 13 сентября, до 7 часов утра 16 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в период 14-15 сентября ограничат движение транспорта на эстакаде Южного моста. В направлении Левого берега будут выполнять аварийный ремонт деформационного шва. Ограничение будет действовать до 7:00 воскресенья, 15 сентября.

Также РБК-Украина писало, что в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение автотранспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября до 10 ноября.

Добавим, что с 1 сентября 2019 года в Украине начали действовать новые нормы по проектированию дорог общего пользования. Новыми нормами предусмотрено обязательное сужение крайних левых полос движения на крупнейших трассах (дорогах І категории) при их новом строительстве - до 3,5 м вместо 3,75 м.