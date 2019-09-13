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В Киеве ограничат движение на Южном мосту

Новости » Общество    13.09.2019 - 18:20
В Киеве ограничат движение на Южном мосту
Фото: Южный мост (twitter.com/kmda_official)

Движение на эстакаде Южного моста ограничат 14-15 сентября

В Киеве в результате ремонта дорожного покрытия 14-15 сентября ограничат движение на эстакаде Южного моста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что на эстакаде Южного моста в направлении Левого берега будут выполнять аварийный ремонт деформационного шва.

"Работы будут проводить ночью. Движение будет частично ограничено в крайней правой полосе с 21:00 14 сентября до 7:00 15 сентября", - говорится в сообщении.В Киеве ограничат движение на Южном мостуФото: ограничение движения на эстакаде Южного моста (kyivcity.gov.ru)

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение автотранспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября. После завершения работ, до 10 ноября, будет восстановлено покрытие проезжей части на всю ширину и длину в пределах разрытия по типу существующего, а покрытие тротуаров - фигурными элементами мощения.

Кроме того, Украина привлечет в 2019 году на ремонт дорог 5 млрд гривен средств международных финансовых организаций. Из масштабных проектов планируется капитальный ремонт дороги М-01 от Киева до транспортного узла Копти в Черниговской области, включая объездную дорогу города Бровары.

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