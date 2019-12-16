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У Києві вдруге за рік зайнялася недобудована висотка

Новини » Надзвичайні події     16.12.2019 - 16:40
У Києві вдруге за рік зайнялася недобудована висотка
Фото: пожежа в Києві (kiev.informator.ua)

В результаті пожежі ніхто не постраждав

В Оболонському районі Києва загорілась недобудована висотка житлового комплексу "Бережанський". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-спільноту dtp.kiev.ua.

Повідомляється, що на території ЖК "Бережанський" загорівся дах недобудованої багатоповерхівки. При цьому густий чорний дим було видно з різних частин міста.

За попередніми даними, пожежа сталася на площі 100 квадратних метрів, всередині будівлі нікого не було. Пожежу оперативно загасили протягом півгодини. За словами рятувальників, пожежа могла статися через загоряння пінопласту.

Фото: пожежа в Києві (kiev.informator.ua)

Опять горит новострой на Бережанской. В Киеве на Минском массиве горит дом. Причины уточняются. На место летят бойцы #ГСЧС. Напомним это уже не первый пожар на этой стройке.

Опубліковано dtp.kiev.ua Понеділок, 16 грудня 2019 р.

Нагадаємо, в кінці серпня теж повідомлялося про масштабну пожежу на будівництві житлового комплексу "Бережанський". Тоді вогнем були охоплені 100 квадратних метрів утеплювача.

У ДСНС згодом заявили, що в результаті пожежі було пошкоджено утеплювач фасаду будинку на площі близько 200 квадратних метрів і розбито декілька вікон. Для ліквідації пожежі були задіяні шість одиниць техніки та 25 чоловік особового складу Київського гарнізону. Загиблих та травмованих не було

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