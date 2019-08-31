ГСЧС сообщила подробности пожара в новостройке в Киеве

Фото: на месте пожара (из открытых источников)

На стройке произошло возгорание утеплителя фасада дома на площади 200 кв. м

Стали известны подробности пожара на стройке жилого дома в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве (ГСЧС).

Установлено, что в новостройке на ул. Бережанская, 15, что в Оболонском районе произошло возгорание утеплителя фасада дома на площади 200 кв. м. В 12:19 пожар был локализован, а в 12:22- ликвидирован.

В результате пожара поврежден утеплитель фасада дома на площади около 200 кв.м. и разбито несколько окон. К ликвидации пожара было задействовано шесть единиц основной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава Киевского гарнизона. Погибших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Киеве произошел масштабный пожар на стройке жилого комплекса "Бережанский".

Добавим, в пятницу, 30 августа, в Киеве произошел пожар в районе Майдана Независимости. Пламя вспыхнуло на свалке за торговым центром "Глобус".На видео, которое опубликовали очевидцы происшествия, было видно, что пожар является масштабным, но точно не понятно, что именно охвачено огнем.