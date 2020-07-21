В Киеве сегодня возобновят работу детские санатории

В этом году также планируется открытие двух отделений для реабилитации детей
В Киеве снова заработают детские санатории. Они начнут функционировать с 21 июля и будут заполнены наполовину из-за коронавируса.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Facebook.
По его словам, в Киеве заработают шесть муниципальных санаториев. Первый заезд запланирован на 27 июля.
Все санатории будут работать, придерживаясь карантинных мер безопасности, так что заполнять их будут лишь наполовину.
Кроме того, в этом году планируется открыть еще два реабилитационных отделения для детей с кардиоревматологическими заболеваниями в санатории “Лесная поляна”, а также отделение для детей с эндокринными заболеваниями в санатории “Елочка”.
Напомним, президент Владимир Зеленский поручил правительству провести аудит летних детских лагерей в Украине.
Ранее в Минздраве заявили, что открывать детские оздоровительные лагеря в этом летнем сезоне в Украине нельзя.
Отметим, что с 5 июня в Украине начался новый этап ослабление карантина, на котором разрешена работа ресторанов, а также восстановлено внутреннее авиасообщение.