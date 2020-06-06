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Детские лагеря в этом летнем сезоне открывать нельзя, - Ляшко

Новости » Общество     06.06.2020 - 00:26
Детские лагеря в этом летнем сезоне открывать нельзя, - Ляшко
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Сейчас существует повышенный риск заразиться коронавирусом

Открывать детские оздоровительные лагеря в этом летнем сезоне в Украине нельзя. Дети могут попасть в инфекционные стационары, а там есть риск заболеть коронавирусом.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "112 Украина".

Он объяснил, что каждый год в детских лагерях фиксируют около 80 вспышек кишечной инфекции. После этого больные попадают в инфекционные стационары. А сейчас там повышенный риск заразиться коронавирусом.

"Детские оздоровительные учреждения на этот летний сезон открывать нельзя. В это время детей забирают из оздоровления, завозят в инфекционные стационары, в инфекционных стационарах сейчас есть больные коронавирусом. Вместо лечения кишечной инфекции мы можем подвергать опасности инфицирования еще и коронавирусом" , - сказал Ляшко.

По его мнению, открытие лагерей возможно после стабилизации эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось, что детские лагеря в Украине будут открывать на последнем этапе выхода с карантина.

Напомним, в Украине работу детсадов разрешена с 25 мая.

Отметим, что с 5 июня в Украине начался новый этап ослабление карантина, на котором разрешена работа ресторанов, а также восстановлено внутреннее авиасообщение.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Коронавируспреступлениялагерь
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