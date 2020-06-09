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Президент хочет провести аудит летних лагерей в Украине

Новости » Политика     09.06.2020 - 13:53
Президент хочет провести аудит летних лагерей в Украине
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Каждый год в летних лагерях отдыхает 1-1,2 млн детей

За прошедшее лето в детских лагерях было зафиксировано более 80 вспышек различных инфекций. Каждый год в летних лагерях отдыхает 1-1,2 млн детей.

Об этом шла речь на традиционном совещании под председательством президента относительно предотвращения распространения COVID-19, передает пресс-служба Офиса президента.

"Сейчас имеем хорошую возможность провести их аудит, отремонтировать, где нужно, повысить критерии их качества, комфорта, питания детей", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что правительство уже разрешило работу баз отдыха и рассмотрит предложение президента по улучшению качества работы летних лагерей.

Напомним, в Минздраве заявили, что открывать детские оздоровительные лагеря в этом летнем сезоне в Украине нельзя.

Отметим, что с 5 июня в Украине начался новый этап ослабление карантина, на котором разрешена работа ресторанов, а также восстановлено внутреннее авиасообщение.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийлагерь
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