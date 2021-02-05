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В Киеве во время осмотра автомобиля нашли 20 килограммов наркотиков

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве правоохранители во время осмотра автомобиля нашли 20 килограммов наркотиков. Водитель автомобиля хотел откупиться от полицейских 8 тысячами гривен.

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Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Инцидент произошел вчера, 4 февраля. Патрульные остановили автомобиль, который по ориентировке находился в розыске. Водитель нервничал, поэтому правоохранители решили осмотреть автомобиль.

"Тогда мужчина предложил полицейским 8 тысяч гривен взятки, чтобы они не проводили осмотр автомобиля. Патрульные отклонили незаконное предложение и вызвали следственно-оперативную группу, которая тщательно осмотрела транспортное средство", - рассказали в прокуратуре.

В багажнике автомобиля нашли 40 полиэтиленовых пакетов по 500 граммов с опасным психотропным веществом PVP. Общая стоимость обнаруженных наркотиков составляет около 20 млн гривен.

Правоохранители возбудили два уголовных дела и решают вопрос об избрании меры пресечения водителю автомобиля.

Напомним, недавно в Житомирской области за торговлю наркотиками задержали военнослужащего. Ему грозит до десяти лет за решеткой с конфискацией имущества.

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