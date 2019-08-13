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В центре Киева временно перекроют движение транспорта

Новости » Общество    13.08.2019 - 15:50
В центре Киева временно перекроют движение транспорта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дорогу перекроют на части улицы Гончара с 21:00

В центре Киева на части улицы Олеся Гончара 13 августа в 21:00 будет перекрыто транспортное движение из-за ремонтных работ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

На участке между улицами Богдана Хмельницкого и переулка Чеховского будет проводиться финальный этап ремонтных работ по укладке асфальта.

"Ограничение на проезд будет происходить в участке между ул. Богдана Хмельницкого и пер. Чеховского с 21:00 13 августа до 6:00 14 августа, а также в участке между пл. Победы и ул. Богдана Хмельницкого с 21:00 13 августа до 00:30 14 августа", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщал, что в ночь с 13 на 14 августа в районе Глевахи под Киевом перекроют трасу Киев-Одесса. Временное ограничение движения связано со строительством надземного пешеходного перехода.

Также, 14 августа временно не будет работать один из пунктов пропуска на границе со Словакией. С 8:00 до 12:00 из-за ремонтных работ со стороны Словакии будет отсутствовать электроэнергия.

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