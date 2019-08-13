Пункт пропуска на границе со Словакией временно закроют

Иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)

Временное закрытие пункта пропуска связано с отключением электроэнергии

Пункт пропуска "Ужгород-Вышне Немецкое", что на границе со Словакией, временно не будет работать в среду, 14 августа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную фискальную службу в Закарпатской области.

По сообщению пограничников, из-за полного отключения электроэнергии в период с 8:00 до 12:00 пропускной пункт не будет проводиться оформление и пропуск пассажирского и грузового транспорта. Отключение электричества связано с ремонтными работами на словацкой стороне.

"Во избежание очередей, просим принять во внимание указанную информацию и, по возможности, планировать пересечение таможенной границы через другие пункты пропуска зоны деятельности Закарпатской таможни ГФС или других таможен", - говорится в сообщении.

Также РБК-Украина сообщало о том, что в ночь с 13 на 14 августа под Киевом перекроют трассу Киев-Одесса из-за строительства пешеходного перехода. Ремонтные работы будут проводиться с 00:00 до 04:00.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинскую границу с Россией и Молдовой усилили современными комплексами радиоактивного и ядерного контроля. Новое оборудование существенно повысит технические способности пограничных нарядов.