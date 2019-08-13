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Под Киевом перекроют трассу на Одессу

Новости » Общество    13.08.2019 - 11:06
Под Киевом перекроют трассу на Одессу
Фото: трасса Киев-Одесса (wikipedia.org)

Трассу Киев-Одесса перекроют в районе Глевахи

В Киевской области в ночь с 13 на 14 августа перекроют трассу Киев-Одесса из-за строительства пешеходного перехода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook патрульной полиции Киевской области.

Сообщается, что в ночь на 14 августа временно ограничат движение по автодороге М-05 Киев-Одеса в связи со строительством надземного пешеходного перехода. В полиции уточнили, что движение ограничат в направлении из Одессы в Киев.

"Ремонтные работы будут проводиться с 13 на 14 августа текущего года в ночное время (с 00:00 до 04:00). Объезд будет осуществляться по улице Вокзальная в Глевахе. Об изменениях в организации дорожного движения на данном участке будут сообщать временные дорожные знаки и разметка с указанием направления оптимального маршрута объезда. Движение в направлении Одессы будет осуществляться без ограничений", - говорится в сообщении.

Под Киевом перекроют трассу на Одессу

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве до 31 августа частично ограничат движение на эстакаде Южного моста. Ремонтные работы будут проводиться с 22:00 часов 2 августа до 31 августа на эстакаде в направлении левого берега (ориентировочно 400 метров после Выдубичей).

 

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