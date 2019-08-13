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В центрі Києва тимчасово перекриють рух транспорту

Новини » Суспільство    13.08.2019 - 15:50
В центрі Києва тимчасово перекриють рух транспорту
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дорогу перекриють на частині вулиці Гончара з 21:00

У центрі Києва на частині вулиці Олеся Гончара 13 серпня о 21:00 буде перекрито транспортний рух з-за ремонтних робіт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

На ділянці між вулицями Богдана Хмельницького та провулку Чеховського буде проводитись фінальний етап ремонтних робіт з укладання асфальту.

"Обмеження на проїзд відбуватиметься в ділянці між вулицею Богдана Хмельницького та пер. Чеховського з 21:00 13 серпня до 6:00 14 серпня, а також в ділянці між пл. Перемоги та вул. Богдана Хмельницького з 21:00 13 серпня до 00:30 14 серпня", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляв, що у ніч з 13 на 14 серпня в районі Глевахи під Києвом перекриють трасу Київ-Одеса. Тимчасове обмеження руху пов'язано з будівництвом надземного пішохідного переходу.

Також, 14 серпня тимчасово не буде працювати один з пунктів пропуску на кордоні зі Словаччиною. З 8:00 до 12:00 з-за ремонтних робіт з боку Словаччини буде відсутня електроенергія.

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