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У Києві зросла кількість хворих на пневмонію

Новини » Коронавірус     22.05.2020 - 12:48
У Києві зросла кількість хворих на пневмонію
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

У лікарнях столиці знаходяться 307 пацієнтів з пневмонією, за тиждень захворіли 167 киян

У Києві констатують зростання хворих на пневмонію. З початку тижня до лікарень госпіталізували 167 таких пацієнтів.

Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, всього у київських лікарнях знаходяться 307 киян з діагнозом пневмонія.

"Хочу повідомити, що кількість захворювань на пневмонію в місті зростає. Тільки за цей тиждень - із понеділка, госпіталізовано 167 людей з діагнозом пневмонія. Загалом у стаціонарах лікуються 307 хворих на пневмонію. Медики пояснюють це тим, що з потеплінням люди масово виходять відпочивати на природу. І часто не бережуться. Тому я закликаю всіх уважно ставитися до свого здоров’я. Адже ослаблений імунітет робить людину вразливою до будь-яких захворювань. Зокрема, й до коронавірусу", - зазначив Кличко.

Загалом на коронавірус у столиці вже протестували 24,7 тис. киян. Кличко наголосив, що ПЛР-тести роблять не тільки людям з підозрою на COVID-19, а й усім хворим на пневмонію.

На даний момент у Києві 2522 підтверджених випадки зараження коронавірусом і 58 смертей від інфекції. За минулу добу вірус діагностували у 47 осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, за перші два місяці року в Україні померло 100 738 осіб. Грип і пневмонія офіційно стали причиною смерті 1 326 осіб (у тому числі, у січні - 621).

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України КиївКиївболезнь
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