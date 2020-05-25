В Киеве возобновляют работу сельхоз ярмарки

Ярмарки пройдут с 26 мая
В Киеве возобновляют работу сезонные сельскохозяйственные ярмарки. Они будут работать уже во вторник.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Ярмарки будут работать по соблюдению масочного режима и социальной дистанции.
Так, 26 ярмарки состоятся в:
- в Днепровском районе - ул. Ивана Микитенко, 21-27;
- в Подольском районе - ул. Оболонская, 23-35;
- в Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5;
- в Шевченковском районе - ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; межуличном проезде возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94.
27 мая:
- в Днепровском районе - ул. Соборности, 2-20;
- в Печерском районе - ул. Большая Васильковская (в границах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);
- в Подольском районе - ул. Правды, 5-11.
28 мая:
- в Голосеевском районе - ул. Ломоносова (в границах улиц Михаила Стельмаха и Маричанської);
- в Днепровском районе - б-р Перова, 8-10; просп. Генерала Ватутина, 12-А;
- в Печерском районе - ул. Московская, 31/33;
- в Подольском районе - ул. Оболонская, 23-35;
- в Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5.
29 мая:
- в Голосеевском районе - ул. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;
- в Деснянском районе - ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);
- в Днепровском районе - ул. Гродненская, 1/35-17-А; ул. Алматинская, 64-74;
- в Печерском районе - пров. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
- в Соломенском районе - ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской), ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна);
- в Шевченковском районе - ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера); ул. Рижская, 1; ул. Деревская, 16-20; ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; межуличном проезде возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94.
31 мая:
- в Днепровском районе - ул. Сулеймана Стальского (в границах улиц Радужной и Старосельського).
Напомним, 25 мая метрополитен Киева восстановил свою работу после закрытия.
Кроме того, в Киеве уже открыли 43 рынка.
Автор: Валерия Мрачковская