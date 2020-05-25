У Києві відновлюють роботу сільськогосподарські ярмарки

Ярмарки відбудуться з 26 травня
У Києві відновлюють роботу сезонні сільськогосподарські ярмарки. Вони будуть працювати вже у вівторок.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Ярмарки працюватимуть за дотримання масочного режиму і соціальної дистанції.
Так, 26 ярмарки відбудуться у:
- у Дніпровському районі - вул. Івана Микитенка, 21-27;
- у Подільському районі - вул. Оболонська, 23-35;
- у Святошинському районі - вул. Гната Юри, 5;
- у Шевченківському районі - вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94.
27 травня:
- у Дніпровському районі - просп. Соборності, 2-20;
- у Печерському районі - вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
- у Подільському районі - просп. Правди, 5-11.
28 травня:
- у Голосіївському районі - вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
- у Дніпровському районі - б-р Перова, 8-10; просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
- у Печерському районі - вул. Московська, 31/33;
- у Подільському районі - вул. Оболонська, 23-35;
- у Святошинському районі - вул. Гната Юри, 5.
29 травня:
- у Голосіївському районі - просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- у Деснянському районі - вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
- у Дніпровському районі - вул. Гродненська, 1/35-17-А; вул. Алматинська, 64-74;
- у Печерському районі - пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
- у Солом’янському районі - вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);
- у Шевченківському районі - вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу); вул. Ризька, 1; вул. Деревлянська, 16-20; вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94.
31 травня:
- у Дніпровському районі - вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської).
Нагадаємо, 25 травня метрополітен Києва відновив свою роботу після закриття.
Крім того, у Києві вже відкрили 43 ринку.
Автор: Валерія Мрачковська