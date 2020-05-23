В Киеве открыли уже 43 рынка: список

Фото: продавец передает покупателю купленный товар (РБК-Украина)

Они выполнили требования Госпродпотребслужбы

В Киеве выполнили противоэпидемические требования и могут работать 23 мая 43 агропродовольственных рынки. На торговых площадках должны обеспечить ряд стандартных требований.

Об этом сообщает пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

С 23 мая откроются:

Торговая площадка "Феофановский", ул. Заболотного, 48-А;

Рынок "Демеевская", ООО "Манхэттен", ул. Изюмская, 1;

ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65;

Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2;

КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115;

ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1;

Рынок "Иллис", ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80;

КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2;

Рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3;

Т/М "Дарница", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5;

Рынок "Путь", ООО "Горизонт-Инвест", ул. Зодчих, 52/1;

Рынок ЧП "Колибрис", ул. Леся Курбаса, 6;

Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38;

ООО "РУИОЛ", "Рынок Выгуровский", ул. Бальзака, 94;

ЗАО "Рынок Нивки", ул. Щербакивского, 47;

МЧП "Забота", ул. Туполева, 13;

ООО "ТК Борщаговский Рынок Западный", ул. Депутатская, 2;

Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар Вацлава Гавела, 18;

ООО "Цветочная Поляна" Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1;

ООО "Фермер - Торг Плюс", ул. Электротехническая, 18;

Рынок "Полесье", ООО "Полесье", ул. Минский, 2-А;

Рынок "Виноградарь", ООО "Рынок Виноградарь", ул. Василия Порика, 2-А;

ООО "Агрорынок", ул. Вербицкого, 32;

Рынок "Днепр", ООО "ТД Днепр", б-р Кольцова, 12;

ЗАО "Фирма Лесная" Рынок "Лесной", ул. Миропольская, 2;

ООО "Дарницкий рынок", ул. Сормивська, 15;

Рыночный комплекс "Соломенский", ООО "Фирма Гарант", ул. Соломенская, 24;

КП "Житний рынок", ул. Верхний Вал, 16;

ООО "Нисэко", рынок "Позняки", ул. Ревуцкого, 12/1;

Рынок "Полюс", ООО "Агро-Эко-Вектор", ул. Маяковского, 17;

ЗАО "Рынок Оболонь", ул. Героев Днепра, 41;

ООО "Торговый комплекс Борщаговский", ул. Зодчих, 58-А;

Рынок "Мостицкий", ул. Правды, 3-А;

Рыночный комплекс "Севастопольский", б-р Чоколовский, 5-7;

Т/М "Березняки", ООО "Берком", ул. Миколайчука, 11;

Рынок "Минский", ООО "Явир-95", ул. Маршала Тимошенко, 14-А;

Рынок "Оптима", ООО Кузнецова Анна Анатольевна, ул. Мурманская, 6-Д;

Рыночный площадка ООО "Южный", ул. Декабристов, 2-А;

ООО "Лилия - МБ", ул. Героев Сталинграда, 46-А;

ООО "Печерский рынок", филиал, ул. М. Бойчука, 1/2;

Рынок "Днепр", ООО "ТД Днепр", филиал, ул. Симиренко, 5;

Рынок "Лукьяновский", ООО "Лукьяновский рынок", ул. Ильенко, 1;

Рыночная площадка "Вырлица" ООО "КСН-Юнит", ул. Декабристов, 12-А.

На рынках должны обеспечить:

масочный режим работников и посетителей;

дистанционную термометрию на входе;

недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;

обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями;

Кроме того, рынки должны быть обеспечить недопущение стихийной торговли вокруг.

Напомним, 15 мая в Киеве открыли 33 продовольственных рынка.

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Автор: Максим Зайченко