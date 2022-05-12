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В Киеве возобновили полноценное движение по красной ветке метро

Фото: в Киеве возобновили полноценное движение по красной ветке метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 12 мая, в столичном метро было временно ограничено движение на станциях "Днепр" и "Гидропарк". Красная ветка была восстановлена полностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

В КГГА отмечают:

  • метро работает для перевозок с 6:30 до 20:00;
  • во время воздушной тревоги движение по наземному участку на "красной" линии полностью приостанавливают, а поезда на "Зеленой" - не курсируют через Южный мост.

Причины ограничения движения красной веткой пока неизвестны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Киеве завершилось голосование по поводу переименований станций метро.

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метроКиевУкраинаКГГА