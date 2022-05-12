У Києві відновили повноцінний рух червоною гілкою метро

Сьогодні, 12 травня, у столичному метро було тимчасово обмежено рух на станціях "Дніпро" та "Гідропарк". Червону гілку було відновлено повністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.
В КМДА відзначають:
Причини обмеження руху червоною гілкою наразі невідомі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Києві завершилося голосування з приводу перейменувань станцій метро.
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