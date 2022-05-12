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У Києві відновили повноцінний рух червоною гілкою метро

Фото: у Києві відновили повноцінний рух червоною гілкою метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 12 травня, у столичному метро було тимчасово обмежено рух на станціях "Дніпро" та "Гідропарк". Червону гілку було відновлено повністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

В КМДА відзначають:

  • метро працює для перевезень із 6:30 до 20:00;
  • під час повітряної тривоги рух наземною ділянкою на "червоній" лінії повністю призупиняють, а потяги на "зеленій" - не курсують через Південний міст.

Причини обмеження руху червоною гілкою наразі невідомі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Києві завершилося голосування з приводу перейменувань станцій метро.

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