В Киеве несколько станций метро не работают: о каких идет речь
Фото: в Киеве несколько станций метро временно не работают (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
В столичном метро поезда по "красной" ветке двигаются не полностью. Временно не работают для перевозок станции "Днипро" и "Гидропарк".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.
О причинах местные власти пока не сообщают.
"Поезда по красной линии метро курсируют между станциями "Академгородок" - "Арсенальная" и между станциями "Левобережная" - "Лесная", - говорится в сообщении.
Как отметили в КГГА, о возобновлении полноценного движения линией будет сообщено дополнительно.
Напомним, недавно завершилось онлайн-голосование за новые названия станций метро Киева. Киевляне определили новые названия для пяти из них.
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