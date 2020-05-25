В Киеве возобновили подачу горячей воды в 2,6 тыс. домов

Временно горячее водоснабжение приостановлено в жилых домах Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра Киева
В Киеве после начала гидравлических испытаний теплосетей подачу горячей воды восстановили в 2,6 тысячах жилых домов. Всего коммунальные службы устранили более 300 повреждений трубопроводов.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".
Так, "Киевтеплоэнерго" согласно графику возобновляет поставки горячей воды на Троещине, Виноградаре, Воскресенке, Лесном и Минском массивах, Оболони и Отрадном.
"На гидравлическую прочность испытывали сети зоны теплоснабжения ТЭЦ-6, районных котельных "Виноградарь", "Воскресенка", "Отрадный", станции теплоснабжения №2, а также ряда квартальных котельных. Во время испытаний обнаружено около 300 повреждений сетей, которые по состоянию на сегодня устранены для возобновления горячего водоснабжения", - говорится в сообщении
Временно горячее водоснабжение приостановлено в жилых домах Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра Киева.
Напомним, с 12 мая в Киеве стартовали гидравлические испытания теплосетей.
Кроме того, 19 мая в Киеве началась вторая фаза отключений горячей воды.
Автор: Валерия Мрачковская