У Києві відновили подачу гарячої води в 2,6 тис. будинків

У Києві після початку гідравлічних випробувань тепломереж подачу гарячої води відновили у 2,6 тисячі житлових будинків. Всього комунальні служби усунули понад 300 пошкоджень трубопроводів.

Про це повідомляє прес-служба "Київтеплоенерго".

Так, "Київтеплоенерго" згідно з графіком відновлює постачання гарячої води на Троєщині, Виноградарі, Воскресенці, Лісовому та Мінському масивах, Оболоні і Відрадному.

"На гідравлічну міцність відчували мережі зони теплопостачання ТЕЦ-6, районних котелень "Виноградар", "Воскресенка", "Відрадний", станції теплопостачання №2, а також ряду квартальних котелень. Під час випробувань виявлено близько 300 пошкоджень мереж, що станом на сьогодні усунуті для відновлення гарячого водопостачання", - йдеться в повідомленні

Тимчасово припинено гаряче водопостачання в житлових будинках Солом'янки, Шулявки, Теремків, Осокорків і центру Києва.

Нагадаємо, з 12 травня в Києві стартували гідравлічні випробування тепломереж.

Крім того, 19 травня в Києві почалася друга фаза відключень гарячої води.