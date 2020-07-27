В Киеве возобновили движение троллейбусов, но ж/д вокзал остается без электричества

В понедельник, 27 июля, в Киеве произошло повреждение оборудования на теплоэлектроцентрали. Движение троллейбусов уже восстановили, но железнодорожный вокзал остается без электричества.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Движение троллейбусных маршрутов восстановлено", - проинформировали в КГГА.

При этом в здании вокзала станции Киев-Пассажирский отсутствует электричество в связи с перебоями в столичной системе электроснабжения.

"Временно отсутствует электропитание, не работает электронное табло отправления и прибытия поездов, громкоговорительные оповещения, эскалатор. Оповещение пассажиров о прибытии и отправлении поездов осуществляется в вестибюле вокзала его работниками вокзала в голосовом режиме.

Работа системы централизации и блокировки, а также поставки энергии на контактную сеть движения поездов обеспечивается в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня произошла поломка оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали № 5, которая расположена на улице Промышленной.

Городские службы устраняют повреждения. В КГГА заявляют, что проблему исправят ориентировочно в течение 3 часов.

Также РБК-Украина писало, что в столичном микрорайоне "Березняки" во время гидравлических испытаний прорвал трубопровод.