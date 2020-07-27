У Києві відновили рух тролейбусів, але залізничний вокзал залишається без електрики

У понеділок, 27 липня, в Києві відбулося пошкодження обладнання на теплоелектроцентралі. Рух тролейбусів вже відновили, але залізничний вокзал залишається без електрики.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Рух тролейбусних маршрутів відновлено", - поінформували в КМДА.

При цьому в будівлі вокзалу станції Київ-Пасажирський відсутня електрика у зв'язку з перебоями у столичній системі електропостачання.

"Тимчасово відсутнє електроживлення, не працює електронне табло відправлення та прибуття поїздів, гучномовні оповіщення, ескалатор. Оповіщення пасажирів про прибуття і відправлення поїздів здійснюється у вестибюлі вокзалу його працівниками вокзалу в голосовому режимі..

Робота системи централізації та блокування, а також постачання енергії на контактну мережу руху поїздів забезпечується в штатному режимі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні сталася поломка обладнання на Київській теплоелектроцентралі № 5, яка розташована на вулиці Промисловій.

Міські служби усувають пошкодження. У КМДА заявляють, що проблему виправлять орієнтовно протягом 3 годин.

Також РБК-Україна писало, що у столичному мікрорайоні "Березняки" під час гідравлічних випробувань прорвав трубопровід.