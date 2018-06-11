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В Киеве возник пожар в лесопарковой зоне

НовостиПроисшествия    11.06.2018 - 15:27
Иллюстративное фото (facebook.com/DSNSKyiv)
Иллюстративное фото (facebook.com/DSNSKyiv)

Площадь пожара в лесопарковой зоне в Киеве составляет 3 гектара

В Киеве на левом берегу возник пожар в лесопарковой зоне. Об этом заявила пресс-секретарь управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага, сообщает "Громадське".

Как отмечается, площадь пожара в лесопарковой зоне на левом берегу Киева составляет 3 гектара.

Представитель ГСЧС сообщила, что вызов о пожаре спасателям поступил в 14:18. На место пожара были направлены 2 подразделения ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сегодня, 11 июня 2018 года, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Теги публикации: Киев, пожар, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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