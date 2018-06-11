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Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

НовиниНадзвичайні події    11.06.2018 - 08:26
Фото: ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)
Фото: ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)

Підвищена небезпека збережеться по всій країні, крім Закарпатської області

В Україні сьогодні, 11 червня 2018 року, збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними Гідрометцентру, 11 червня в Україні, крім більшості районів Закарпаття, буде переважати надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чорнобильській зоні знову виникла пожежа. Інцидент стався вдень 8 червня у Зоні відчуження поблизу села Копачі. У той же день пожежу локалізували на площі 0,8 га. Радіаційний фон на майданчику Чорнобильської АЕС залишався без змін. Загроза персоналу ядерних установок також була відсутня.

 

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Теги публікації: ДСНС, пожарная опасность, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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