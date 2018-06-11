У Києві виникла пожежа у лісопарковій зоні

Площа пожежі у лісопарковій зоні в Києві становить 3 гектари

У Києві на лівому березі виникла пожежа у лісопарковій зоні. Про це заявила речниця управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві Світлана Водолага, повідомляє "Громадське".

Як зазначається, площа пожежі у лісопарковій зоні на лівому березі Києва становить 3 гектари.

Представниця ДСНС повідомила, що виклик про пожежу рятувальникам надійшов о 14:18. На місце пожежі були направлені 2 підрозділи ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні, 11 червня 2018 року, збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.