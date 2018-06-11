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У Києві виникла пожежа у лісопарковій зоні

НовиниНадзвичайні події    11.06.2018 - 15:27
Ілюстративне фото (facebook.com/DSNSKyiv)
Ілюстративне фото (facebook.com/DSNSKyiv)

Площа пожежі у лісопарковій зоні в Києві становить 3 гектари

У Києві на лівому березі виникла пожежа у лісопарковій зоні. Про це заявила речниця управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві Світлана Водолага, повідомляє "Громадське".

Як зазначається, площа пожежі у лісопарковій зоні на лівому березі Києва становить 3 гектари.

Представниця ДСНС повідомила, що виклик про пожежу рятувальникам надійшов о 14:18. На місце пожежі були направлені 2 підрозділи ДСНС. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні, 11 червня 2018 року, збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки

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Теги публікації: Київ, пожежа, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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