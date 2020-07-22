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У Києві біля вокзалу знайшли підозрілу валізу, станцію метро закрили

Київ, Середа 22 липня 2020 12:14
У Києві біля вокзалу знайшли підозрілу валізу, станцію метро закрили
Фото: підозріла валіза біля станції метро (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна, Анастасія Світлевська

Станцію "Вокзальна" закрито на вхід та вихід

У Києві біля станції метро "Вокзальна", яка знаходиться біля центрального вокзалу, знайшли ще одну підозрілу валізу. Проводиться масова евакуація людей.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

В метрополітені повідомили, що станція вокзальная закрита через повідомлення про замінування.

"Станція вокзальна закрита з технічних причин на вхід у зв'язку з замінування. Поїзди їдуть без зупинку",- повідомляється в метрополітені.

Зараз на місці знаходяться правоохоронці.

"Обмежено пропуск транспорту на площу Вокзальна, 1", - сказав поліцейський.

Поблизу із станцією метро «Вокзальна» знайшли ще одну підозрілу валізу. Проводиться евакуація.

Опубліковано Киев Оперативный Середа, 22 липня 2020 р.
Фото: місце події (РБК-Україна)
Також у прес-службі поліції Києва виданню повідомили, що на площі Космонавтів біля підземного переходу виявлений ще один чемодан з невідомим наповненням. У поліції сказали, що проводиться перевірка.

Шо, опять?! В #Киеве на #площадь #Космонавтов возле подземного перехода обнаружен одинокий чемодан с неизвестным наполнением. На месте #полиция и #взрывотехники

Опубліковано dtp.kiev.ua Середа, 22 липня 2020 р.

Нагадаємо, вчора в Києві кілька разів "мінували" метро, торгові центри та залізничний вокзал.

Як стало відомо, два саморобних вибухових пристрої виявили на ринку "Мінський", фахівці знешкодили вибухівку, однин з пристроїв вибухнув.

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