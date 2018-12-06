В Киеве полиция разыскивает злоумышленников, которые со стрельбой ограбили автомобиль

Фото: место происшествия (kiev.informator.ua)

Неизвестные выбили окна в машине, забрали сумку с деньгами и скрылись

Полиция Киева разыскивает злоумышленников, которые совершили перестрелку возле супермаркета на вул. Сурикова в Соломянском районе города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу полиции Киева.

Как отмечается, до Соломенского управления полиции около 14 часов поступило сообщение о том, что на парковке возле магазина на улице Сурикова раздались выстрелы.

"Группа неизвестных на черном автомобиле применили оружие, несколько раз ударили водителя и забрали его сумку с вещами. После этого поехали в направлении железнодорожного вокзала темной иномаркой", - говорится в сообщении.

Правоохранители, которые приехали на вызов, осмотрели место происшествия. Установлено, что при попытке бегства от нападавших потерпевший выехал автомобилем на ступени. В результате происшествия никто не травмировался.

Фото: место происшествия (kyiv.npu.gov.ru)

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает черную Volvo XC90 с номерными знаками АІ3348НК, в которой, по данным правоохранителей, находятся неизвестные в масках, которые стреляли в человека на авто Nissan возле "МегаМаркета" по вул. Сурикова,3.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера вечером, 5 декабря, в Харькове произошла стрельба в супермаркете - полицейский застрелил мужчину, который напал на него с ножом.