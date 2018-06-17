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У Києві біля Національної опери активісти протестують проти Маршу рівності

НовиниНадзвичайні події    17.06.2018 - 09:08
Фото: сутички у центрі Києва (РБК-Україна)
Фото: сутички у центрі Києва (РБК-Україна)

Активісти зосереджені біля входу на територію, де має проходити марш

У Києві біля Національної опери на вулиці Богдана Хмельницького близько 100 активістів протестують проти Маршу рівності, передає кореспондент "РБК-Україна".

Активісти тримають в руках плакати з закликами: "Не голосуй за лояльного до ЛГБТ", "Мама-тато - добре, тато-тато - погано" та інші.

Час від часу вони вигукують: "Ганьба!".

Активісти зосереджені біля входу на територію, де має проходити марш.

Варто відзначити, що сама територія оточена правоохоронцями, а вхід на неї здійснюється через рамки металошукачів. Також на вході на територію поліцейські перевіряють вміст сумок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 7:45 до органів Нацполіції надійшла інформація, що біля готелю "Опера" відбувається сутичка між активістами та учасниками маршу. Правоохоронці затримали близько 20 осіб.

Марш рівності 2018: онлайн-трансляція У Києві відбулися сутички між правоохоронцями та праворадикалами
Теги публікації: Київ, Марш равенства, столкновения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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