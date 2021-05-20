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В Киеве возле метро "Демеевская" забил грязевой "гейзер": его высота достигает 10 метров

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве возле станции метро "Демеевская" произошла авария на трубопроводе. Из-за этого инцидента образовался грязевой фонтан высотой до 10 метров, вода затопила проезжую часть и дошла до входа в библиотеку имени Вернадского.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, публикуя видео с места происшествия.

По словам очевидцев, прорыв трубопровода случился около 14:30. Грязевой фонтан достигает 10 метров. Потоки воды обрушились на автопарковку возле библиотеки имени Вернатского. У некоторых машин выбило стекла.

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) пока не прокомментировали инцидент.

Напомним, 14 мая в Киеве на улице Пушкинской прорвало теплотрассу. В результате без горячей воды остались четыре дома.

Отметим, в середине апреля в Донецкой области из-за разрыва трубопровода аварийно остановлен водопровод. Из-за инцидента были сокращены поставки води в 5 городов области.

Как писало РБК-Украина, 24 февраля в Киеве на Шулявке произошла авария на теплотрассе. В результате горячая вода затопила подземный пешеходный переход.

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