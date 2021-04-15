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В Донецкой области произошел разрыв трубопровода. Сокращена подача воды в 5 городов

Новина українською → Краматорск, Четверг 15 апреля 2021 14:13
В Донецкой области произошел разрыв трубопровода. Сокращена подача воды в 5 городов Фото: в Донецкой области аварийно остановили водовод (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Донецкой области из-за разрыва трубопровода аварийно остановлен водопровод. Сокращены поставки води в 5 городов области.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса".

Сообщается, что после заполнения водопровода и выхода на рабочий режим произошел разрыв трубопровода диаметром 1400 мм второго донецкого водовода (ПК-140) в районе Черевковки.

"Водопровод аварийно остановлен... Сокращена подача воды в города: Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Торецк", - говорится в сообщении.

В настоящее время бригады ведут подготовительные работы, продолжается режим согласования с организациями, подземные коммуникации которых расположены в районе проведения земляных работ.

Напомним, 6 апреля в результате обстрела была обесточена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода.

Также ранее на левом берегу Киева произошел прорыв водопровода. Движение автомобилей и трамваев было ограничено на улицах Гната Хоткевича и Попудренко.

Кроме того, 11 февраля в Киеве на улице Петропавловской,12 провалился асфальт на дороге.

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