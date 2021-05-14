В Беларуси военному дали 18 лет тюрьмы за слив данных каналу Nexta
Верховный суд Беларуси признал военнослужащего Дениса Урада виновным в государственной измене и приговорил к 18 годам колонии усиленного режима. В марте 2021 года он слил секретное письмо телеграмм-каналу Nexta.
Об этом пишет портал TUT.BY.
Сообщается, что это приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Процесс проходил в закрытом режиме. Кроме того, его лишили воинского звания.
О задержании капитана Дениса Урада стало известно из фильма провластного телеканала ОНТ "Манкурты". Предполагается, что он на дежурстве на посту спецсвязи Генштаба сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны и "отправил польскому телеграм-каналу".
Отметим, в марте 2021 года телеграмм-канал Nexta опубликовал письмо за подписью министра внутренних дел Беларуси Ивана Кубракова, в котором он просит министра обороны Виктора Хренина выделить для борьбы с протестующими 3 725 военных.
Предполагалось, что больше всего солдат задействуют в Минске. Но помимо столицы их могли привлечь к подавлению протестов даже в деревнях.
Напомним, в марте телеграмм-канал Nexta дистанцировался от координации протестов против Александра Лукашенко в Беларуси.
На его основателя Степана Путило завели уголовное дело, а белорусское следствие просило Польшу выдать его. Ему грозит до 15 лет тюрьмы за якобы организацию массовых беспорядков.
В августе 2020 канал Nexta сыграл важную роль в координации массовых мирных акций. В результате аудитория канала выросла до нескольких миллионов. Белорусские власти считают его экстремистским.