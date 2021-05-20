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У Києві біля метро "Деміївська" забив грязьовий "гейзер": його висота сягає 10 метрів

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Київ, Четвер 20 травня 2021 15:46
У Києві біля метро "Деміївська" забив грязьовий "гейзер": його висота сягає 10 метрів Фото: в Києві прорив трубопроводу (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві біля станції метро "Деміївська" сталася аварія на трубопроводі. Через цей інцидент утворився грязьовий фонтан висотою до 10 метрів, вода затопила проїжджу частину і дійшла до входу в бібліотеку імені Вернадського.

Про це повідомляють очевидці в соцмережах, публікуючи відео з місця події.

За словами очевидців, прорив трубопроводу стався близько 14:30. Грязьовий фонтан досягає 10 метрів. Потоки води обрушилися на автопарковку біля бібліотеки імені Вернатского. У деяких машин вибило скло.

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) поки не прокоментували інцидент.

Прорив на естакаді біля бібліотеки Вернадського.

Posted by Чарівний Київ on Thursday, May 20, 2021

Нагадаємо, 14 травня в Києві на вулиці Пушкінській прорвало теплотрасу.В результаті без гарячої води залишилися чотири будинки.

Відзначимо, в середині квітня в Донецькій області через розрив трубопроводу аварійно зупинений водопровід.Через інцидент було скорочене постачання води в 5 міст області.

Як писало РБК-Україна, 24 лютого в Києві на Шулявці сталася аварія на теплотрасі. В результаті гаряча вода затопила підземний пішохідний перехід.

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