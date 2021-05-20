У Києві біля метро "Деміївська" забив грязьовий "гейзер": його висота сягає 10 метрів
У Києві біля станції метро "Деміївська" сталася аварія на трубопроводі. Через цей інцидент утворився грязьовий фонтан висотою до 10 метрів, вода затопила проїжджу частину і дійшла до входу в бібліотеку імені Вернадського.
Про це повідомляють очевидці в соцмережах, публікуючи відео з місця події.
За словами очевидців, прорив трубопроводу стався близько 14:30. Грязьовий фонтан досягає 10 метрів. Потоки води обрушилися на автопарковку біля бібліотеки імені Вернатского. У деяких машин вибило скло.
У Київській міській державній адміністрації (КМДА) поки не прокоментували інцидент.
Прорив на естакаді біля бібліотеки Вернадського.Posted by Чарівний Київ on Thursday, May 20, 2021
Нагадаємо, 14 травня в Києві на вулиці Пушкінській прорвало теплотрасу.В результаті без гарячої води залишилися чотири будинки.
Відзначимо, в середині квітня в Донецькій області через розрив трубопроводу аварійно зупинений водопровід.Через інцидент було скорочене постачання води в 5 міст області.
Як писало РБК-Україна, 24 лютого в Києві на Шулявці сталася аварія на теплотрасі. В результаті гаряча вода затопила підземний пішохідний перехід.