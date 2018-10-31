В Киеве восстановлено движение общественного транспорта на Харьковском шоссе

Иллюстративное фото (kpt.kiev.ua)

Автобусы №42, 45, 51, 63, 115 курсируют по своим маршрутам

Движение общественного транспорта на Харьковском шоссе в Киеве, которое было изменено из-за перекрытия движения протестующими, восстановлено. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, движение автобусов, курсирующих по маршрутам № 42, 45, 51, 63, 115 восстановлено по собственным схемам в 14:20.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня утром, 31 октября, в Киеве протестующие вновь блокировали движение по Харьковскому шоссе из-за отсутствия электричества в ЖК "Мега Сити". Из-за действий протестующих схема движения общественного транспорта была изменена.

Кроме того, из-за перекрытия движения на левом берегу Киева образовались многочисленные пробки. В частности, было затруднено движение на Русановке, в районе Дарницкой площади, а также на Харьковском шоссе от ЖК "Мега Сити" до ул. Привокзальной.

Добавим, в КГГА сообщали, что жилые дома по ул. Харьковское шоссе, 19 и 19-А отключили от электроснабжения за долг в 2 млн гривен. Также сообщалось, что обслуживает дома ООО "ДОМ-СЕРВИС 19", которое с октября 2016 года не платит за потребленные услуги своевременно и в полном объеме.