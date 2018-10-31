ЖК на Харьковском шоссе отключили от электроснабжения за долг в 2 млн гривен

фото: ЖК "Мега Сити" (wikipedia.org)

ЖК "Мега Сити" отключили от электроснабжения за долги

Общая сумма долга ЖК "Мега Сити", который находится на Харьковском шоссе в Киеве, за потребленную электроэнергию составляет 2 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, жилые дома по ул. Харьковское шоссе, 19 и 19-А относятся к группе проблемных жилых комплексов, возведенных предприятиями Анатолия Войцеховского.

"По состоянию на сегодня сумма накопленного долга составляет более 2 млн грн за уже потребленную электроэнергию", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в указанных ЖК не выполнены технические условия, касающиеся необходимой электромощности для дома. Кроме того, дома получают электроэнергию по временным договорам. Обслуживает дома ООО "ДОМ-СЕРВИС 19", которое с октября 2016 года не платит за потребленные услуги своевременно и в полном объеме.

"Город призывает жителей определиться с единым центром принятия решений, консолидировать усилия инициативных групп внутри жилого комплекса, выполнить технические условия, без чего невозможно стабильное электроснабжение в здании", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня утром в Киеве протестующие заблокировали движение по Харьковскому шоссе из-за отсутствия электричества в ЖК "Мега Сити". Из-за перекрытия движения в городе образовались многочисленные пробки.