У Києві відновлено рух громадського транспорту на Харківському шосе

Ілюстративне фото (kpt.kiev.ua)

Автобуси №42, 45, 51, 63, 115 курсують за своїми маршрутами

Рух громадського транспорту на Харківському шосе у Києві, який було змінено через перекриття руху протестувальниками, відновлено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, рух автобусів, що курсують за маршрутами № 42, 45, 51, 63, 115 відновлено за власними схемами о 14:20.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні вранці, 31 жовтня, у Києві протестувальники знову блокували рух по Харківському шосе через відсутність електрики в ЖК "Мега Сіті". Через дії протестувальників схему руху громадського транспорту було змінено.

Крім того, через перекриття руху на лівому березі Києва утворилися чисельні затори. Зокрема, було ускладнено рух на Русанівці, в районі Дарницької площі, а також на Харківському шосе від ЖК "Мега Сіті" до вул. Привокзальної.

Додамо, у КМДА повідомляли, що житлові будинки по вул. Харківське шосе, 19 та 19-А відключили від електропостачання через борг у 2 млн гривень. Також повідомлялося, що обслуговує будинки ТОВ "ДІМ-СЕРВІС 19", яке з жовтня 2016 року не сплачує за спожиті послуги своєчасно та у повному обсязі.