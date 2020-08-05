В Киеве на "Вокзальной" из-за ремонта эскалатора возможны ограничения на вход

Фото: эскалатор на станции метро (РБК-Украина)

Ограничения возможны до 26 августа

В Киеве на станции метро "Вокзальная" в августе внепланово ремонтировать один из трех эскалаторов. В связи с ремонтными работами ограничения на вход в часы пик.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Так, ограничения в часы пик возможны в период с 6 по 26 августа.

"Такой механизм позволит вывезти пассажиров, прибывших на станцию, и избежать скопления людей на платформе из соображений безопасности", - пояснили в КГГА.

Напомним, этой зимой в Киеве начался ремонт эскалаторов на станции метро "Майдан Независимости", который продлится до 2021 года; в КГГА предупреждали о задержках в часы пик.

Кроме того, в Киеве ограничили движение на проспекте Степана Бандеры, улице Большой Китаевской и на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности до 23 августа.