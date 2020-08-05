ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве на "Вокзальной" из-за ремонта эскалатора возможны ограничения на вход

Киев, Среда 05 августа 2020 14:42
В Киеве на "Вокзальной" из-за ремонта эскалатора возможны ограничения на вход
Фото: эскалатор на станции метро (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Ограничения возможны до 26 августа

В Киеве на станции метро "Вокзальная" в августе внепланово ремонтировать один из трех эскалаторов. В связи с ремонтными работами ограничения на вход в часы пик.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Так, ограничения в часы пик возможны в период с 6 по 26 августа.

"Такой механизм позволит вывезти пассажиров, прибывших на станцию, и избежать скопления людей на платформе из соображений безопасности", - пояснили в КГГА.

Напомним, этой зимой в Киеве начался ремонт эскалаторов на станции метро "Майдан Независимости", который продлится до 2021 года; в КГГА предупреждали о задержках в часы пик.

Кроме того, в Киеве ограничили движение на проспекте Степана Бандеры, улице Большой Китаевской и на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности до 23 августа.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины КиевВокзальная
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь