У Києві на "Вокзальній" через ремонт ескалатора можливі обмеження на вхід

Фото: ескалатор на станції метро (РБК-Україна)

Обмеження можливі до 26 серпня

У Києві на станції метро "Вокзальна" в серпні позапланово ремонтуватимуть один з трьох ескалаторів. У зв'язку з ремонтними роботами можливі обмеження на вхід у години пік.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Так, обмеження у години пік можливі у період з 6 по 26 серпня.

"Такий механізм дозволить вивезти пасажирів, які прибули на станцію, та уникнути скупчень людей на платформі з міркувань безпеки", - пояснили в КМДА.

Нагадаємо, цієї зими у Києві почався ремонт ескалаторів на станції метро "Майдан Незалежності", який триватиме до 2021 року; у КМДА попереджали про затримки в години пік.

Крім того, у Києві обмежили рух на проспекті Степана Бандери, вулиці Великій Китаївській та на перетині Дніпровської набережної та проспекту Соборності до 23 серпня.