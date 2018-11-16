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В Киеве нет воды на 8 улицах из-за аварии на сетях

Новости » Общество    16.11.2018 - 14:55
В Киеве нет воды на 8 улицах из-за аварии на сетях
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ремонтники обещают восстановить подачу холодной воды за сутки

В Киеве отключили холодную воду жителям 14 улиц столицы в зв'связи с авариями на сетях в п'пятницу, 15 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканалу".

Отмечается, что по состоянию на 16:00 аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. За это водоснабжение временно отсутствует по следующим адресам:

  • ул. Осиповского 56/15, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 59/2, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85.
  • спуск Фрометовский;
  • пров. Ясиноватский;
  • ул. Петра Панча, 5;
  • пр-т. Героев Сталинграда, 20А;
  • ул. Приречная, 3;0
  • ул. Молодогвардейская 26, 26А;
  • ул. Народного Ополчения 9А;

В "Киевводоканале" отметили, что срок ликвидации повреждений - одни сутки.

В Киеве нет воды на 8 улицах из-за аварии на сетях

Напомним, в Киеве в результате прорыва трубы в среду, 14 ноября, на Регенераторной, 4 залило водой территорию жилого комплекса "Комфорт Таун".

Днем ранее, 13 ноября, вечером на улице Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой. Давление воды был настолько сильным, что на месте прорыва снесло авто, которое почти провалилось под землю.

Напомним, недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил, что тарифы на тепло и горячую воду с декабря 2018 года могут вырасти на 16%.

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