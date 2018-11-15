В Киеве нет воды на 14 улицах из-за аварий на сетях

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Ремонтники обещают восстановить подачу холодной водипротягом суток

В Киеве отключили холодную воду жителям 14 улиц столицы в связи с авариями на сетях в червер, 15 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Отмечается, что по состоянию на 16:00 аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. За это водоснабжение временно отсутствует по следующим адресам:

ул. Юрия Ильенко, 5;

ул. Печенежская, 1/7, 2, 4/12, 4, 6, 8, 9, 16;

ул. Добролюбова, 3/8, 5, 7/1, 12, 14;

ул. Регенераторна, 4;

ул. Тростянецкая, 6;

ул. Новопироговская, 25/2;

ул. Щусева, 44;

ул. Петра Панча, 5;

ул. Пироговский шлях, 46, 48;

ул. Чернобыльская, 18;

ул. Оноре де Бальзака 78/18;

ул. Кольцова, 14Д;

ул. Петра Радченко, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

бул. Вацлава Гавела, 36В.

В "Киевводоканале" отметили, что срок ликвидации повреждений - одни сутки.

Напомним, в Киеве в результате прорыва трубы в среду, 14 ноября, на Регенераторной, 4 залило водой территорию жилого комплекса "Комфорт Таун".

Днем ранее, 13 ноября, вечером на улице Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой. Давление воды был настолько сильным, что на месте прорыва снесло авто, которое почти провалилось под землю.