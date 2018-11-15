У Києві відключили воду на 11 вулицях через аварію

Ілюстративне фото (РБК-Ураїна)

Ремонтники обіцяють полагодити пошкодження протягом доби

Холодну воду відключили мешканцям одинадцяти вулиць столиці вранці 15 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Зазначається, що станом на 10:00 ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Через це водопостачання тимчасово відсутнє за наступними адресами:

вул. Юрія Іллєнка, 5;

вул. Печенізька, 1/7, 2, 4/12, 4, 6, 8, 9, 16;

вул. Новопирогівська, 25/24;

вул. Щусєва, 44;

вул. Петра Панча, 5;

вул. Оноре де Бальзака 78/18;

вул. Планерна, 32, 35, 37;

пр-т. Космонавта;

вул. Комарова, 28;

вул. Петра Радченка, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

вул. Героїв Севастополя, 17В.

У "Київводоканалі" відмітили, що пошкодження ліквідують протягом доби.

Нагадаємо, нещодавно міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що тарифи на тепло і гарячу воду з грудня 2018 року можуть зрости на 16%.

Зазначимо, у "Київводоканалі" попередили мешканців столиці, що вони не побачать нарахування субсидій за холодну і гарячу воду у платіжках, які отримають у листопаді.