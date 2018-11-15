У Києві відключили воду на 11 вулицях через аварію

Ремонтники обіцяють полагодити пошкодження протягом доби
Холодну воду відключили мешканцям одинадцяти вулиць столиці вранці 15 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".
Зазначається, що станом на 10:00 ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Через це водопостачання тимчасово відсутнє за наступними адресами:
У "Київводоканалі" відмітили, що пошкодження ліквідують протягом доби.
Нагадаємо, нещодавно міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що тарифи на тепло і гарячу воду з грудня 2018 року можуть зрости на 16%.
Зазначимо, у "Київводоканалі" попередили мешканців столиці, що вони не побачать нарахування субсидій за холодну і гарячу воду у платіжках, які отримають у листопаді.