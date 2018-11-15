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У Києві відключили воду на 11 вулицях через аварію

Новини » Суспільство    15.11.2018 - 10:52
У Києві відключили воду на 11 вулицях через аварію
Ілюстративне фото (РБК-Ураїна)

Ремонтники обіцяють полагодити пошкодження протягом доби

Холодну воду відключили мешканцям одинадцяти вулиць столиці вранці 15 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Зазначається, що станом на 10:00 ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Через це водопостачання тимчасово відсутнє за наступними адресами: 

  • вул. Юрія Іллєнка, 5; 
  • вул. Печенізька, 1/7, 2, 4/12, 4, 6, 8, 9, 16;
  • вул. Новопирогівська, 25/24; 
  • вул. Щусєва, 44; 
  • вул. Петра Панча, 5;
  • вул. Оноре де Бальзака 78/18; 
  • вул. Планерна, 32, 35, 37; 
  • пр-т. Космонавта;
  • вул. Комарова, 28; 
  • вул. Петра Радченка, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19; 
  • вул. Героїв Севастополя, 17В.

У "Київводоканалі" відмітили, що пошкодження ліквідують протягом доби. 

У Києві відключили воду на 11 вулицях через аварію

Нагадаємо, нещодавно міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що тарифи на тепло і гарячу воду з грудня 2018 року можуть зрости на 16%. 

Зазначимо, у "Київводоканалі" попередили мешканців столиці, що вони не побачать нарахування субсидій за холодну і гарячу воду у платіжках, які отримають у листопаді.

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